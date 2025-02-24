До Ради подали заяву нардепа Кормишкіної про складання мандата

Підозра для Кормишкіної

Нагадаємо, восени минулого року нардепка Ірина Кормишкіна отримала підозру в незаконному збагаченні. У період з 2021 по 2022 рік вона придбала майно на 20 млн гривень. Але, згідно з декларацією, її дохід за ці два роки склав не більше 2,7 млн гривень.

При цьому вже в січні цього року правоохоронці виявили, що Кормишкіна у 2023 році не задекларувала будинок і земельні ділянки, вартість яких становить 17 млн гривень.

21 лютого стало відомо, що нардепка подала заяву про складання мандата.

Більш детально про Кормишкіну можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

До слова, у січні минулого року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про те, що щонайменше 17 депутатів СН хочуть скласти мандат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.