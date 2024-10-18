Кто такая Ирина Кормышкина, которую обвиняют в присвоении 20 миллионов гривен

На днях действующему народному депутату Ирине Кормышкиной объявили подозрение в незаконном обогащении более чем на 20 миллионов гривен, которыми она якобы завладела в 2021-2022 годах.

РБК-Украина рассказывает, что известно о Кормышкиной и какое наказание ей грозит, если ее вину докажут.

Кто такая Ирина Кормышкина

Ирина Кормышкина (до замужества Аллахвердиева) – экономистка, народная депутат 9-го созыва, член партии "Слуги народа".

Родилась в 1978 году в Николаеве. Получила образование в Николаевской государственной аграрной академии по специальности экономист по бухгалтерскому учету и финансам. Работала директором Николаевской областной дирекции ЧАО СК "Уника", была заместителем директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК "ИНГО Украина" и заместителем директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО "Инкомстрах".

В 2019 году Ирина стала народным депутатом от "Слуги народа", она член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по тарифному и нетарифному регулированию.

Ирина Кормышкина – народная депутат 9-го созыва (фото: Facebook/Ирина Кормышкина)

За свою политическую карьеру Кормышкина отметилась тем, что вошла в список прогульщиков среди нардепов 9-го созыва. Она пропустила треть голосований с начала 2022 года и по май 2023 года.

В 2022 году нардепка поддержала градостроительную реформу, которая защищает интересы застройщиков и не учитывает интересы граждан, но из-за сопротивления общественности реформу до сих пор не подписал президент. В 2019 году Ирина не проголосовала за законопроект, который должен был ликвидировать коррупционные схемы при оценке объектов недвижимости.

В 2020 году Кормышкина попала в сексистский скандал – ее коллеги по партии Давид Арахамия и Александр Корниенко в вульгарной форме обсуждали внешность нардепки, назвав ее "корабельной сосной". Потом они извинились и заверили ее, что говорили о другой женщине.

Ирина Кормышкина (фото: Instagram/irinakormyshkina)

Каким имуществом владеет нардепка

В 2023 году Ирина вышла замуж за депутата Николаевского облсовета, главу фракции "Наш край" Юрия Кормышкина. Для брачных обещаний пара выбрала обручальные кольца BVLGARI, которые стоят более 305 тыс. грн каждое.

Супруги заняли четвертое место в рейтинге крупнейших землевладельцев в Верховной Раде. В пары 66 земельных участков на общую площадь в 115 га, 35 из них купил Юрий в 2022 году еще до брака с Ириной. Также в собственности ее мужа находятся склады, офисы, АЗС, зерноток, мастерские, автогараж, два жилых дома и квартира.

Кроме того, Кормышкины владеют солидным автопарком. В 2022 году нардепка купила Mercedes-Benz S 500L 2021 года выпуска за 1,3 млн грн. В собственности супругов есть еще один автомобиль и мотоцикл, приобретенные в 2022 году, а у Юрия – 2 джипа, 11 грузовиков, 10 прицепов, 4 полуприцепа и 2 трактора.

Ирина с Юрием Кормышкиным (фото: ebk.wiki)

Ирина неоднократно появлялась в парламенте в самых дорогих мировых брендах Louis Vuitton, Versace, Gucci и других. В 2021 году она пришла в Раду с сумочкой от YSL Niki за 70 тыс. грн, на фото из соцсетей на женщине увидели элитный браслет Van Cleef & Arpels за 206 тыс. грн, а в 2023 году Ирина пришла на работу в топе Louis Vuitton за 60 тыс. грн.

Ирина в топе от Louis Vuitton за 60 тыс. грн (фото: ebk.wiki)

Что известно о подозрении в незаконном обогащении

В ноябре 2022 года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении Ирины за получение неправомерной выгоды: подарков стоимостью 14,4 млн грн и 5,3 млн грн, а также часов DEFY MIDNIGHT с бриллиантами за 310 000 грн.

Следствие установило, что в 2021-2022 годах Ирина завладела активами, что более чем на 20 млн грн превышают доходы и сбережения за этот период, которые в то время составляли не более 2,7 млн грн. За незаконно полученные средства Кормышкина купила дом под Одессой, где сейчас проживает.

16 октября 2024 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Ирину о подозрении в незаконном обогащении. Ее обвиняют по ст. 368-5 УК, наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ирине Кормышкиной грозит до 10 лет лишения свободы (фото: Instagram/irinakormyshkina)