Нардепу Кормышкиной сообщили о новом подозрении, - источники

Действующему народному депутату Украины сообщено о новом подозрении. На этот раз правоохранители рассматривают дело об умышленном декларировании заведомо ложных сведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры и источники.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате Украины Ирине Кормышкиной.

В САП сообщили, что сегодня, 9 января, Кормышкиной сообщено о новом подозрении. На этот раз в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции".

Что известно об обвинениях

Следствием установлено, что Кормышкина в декларации за 2023 год не отразила сведений о жилом доме, в котором она живет, и земельных участках вблизи Одессы стоимостью более 17 млн гривен, приобретенных за счет необоснованных активов.

"Заметим, что факт приобретения народным депутатом Украины в собственность активов, которые более чем на 20 млн гривен превышают официальные доходы и сбережения за этот период, является предметом расследования САП и НАБУ", - рассказали в САП.