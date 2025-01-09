Нардепу Кормышкиной сообщили о новом подозрении, - источники
Действующему народному депутату Украины сообщено о новом подозрении. На этот раз правоохранители рассматривают дело об умышленном декларировании заведомо ложных сведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры и источники.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате Украины Ирине Кормышкиной.
В САП сообщили, что сегодня, 9 января, Кормышкиной сообщено о новом подозрении. На этот раз в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции".
Что известно об обвинениях
Следствием установлено, что Кормышкина в декларации за 2023 год не отразила сведений о жилом доме, в котором она живет, и земельных участках вблизи Одессы стоимостью более 17 млн гривен, приобретенных за счет необоснованных активов.
"Заметим, что факт приобретения народным депутатом Украины в собственность активов, которые более чем на 20 млн гривен превышают официальные доходы и сбережения за этот период, является предметом расследования САП и НАБУ", - рассказали в САП.
Напомним, что 16 октября действующему нардепу Ирине Кормышкиной объявили подозрение в незаконном обогащении на более 20 миллионов гривен, которыми она якобы завладела в 2021-2022 годах.
Подробнее о том, кто такая Ирина Кормышкина, можно узнать в материале РБК-Украина.