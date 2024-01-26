"Приближается кризис". Арахамия заявил, что еще 17 нардепов хотят сложить мандат

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, которого цитирует LB.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам - будет 400 человек", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что для принятия решения в парламенте необходимо собрать минимально 226 голосов. По словам нардепа, с 400 парламентариями уже сложно собрать необходимое количество голосов.

Арахамия добавил, что в Раде решили не голосовать за сложение мандатов, чтобы обеспечить легитимность парламента.

"В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным", - объяснил он.

Что этому предшествовало

Напомним, 8 декабря Верховная рада лишила депутатских полномочий еще трех человек. Мандатов лишили мажоритарщиков Максима Ефимова (фракция "Восстановление") и Дмитрия Шпенова (внефракционный), а также Виталия Данилова из фракции "Батькивщына". Его место в парламенте должен занять другой представитель по партийному списку.

Сейчас в Верховной раде Украины 401 нардеп. Это новый антирекорд для украинского парламента.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что еще есть много народных депутатов, которые хотят сложить свои полномочия. Он отмечал, что парламент не будет голосовать за это.