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Украина и РФ провели второй этап обмена "1000 на 1000"

14:30 05.06.2026 Пт
3 мин
Масштабная операция по обмену военнопленными продолжается
aimg Мария Кучерявец
Украина и РФ провели второй этап обмена "1000 на 1000" Фото: 5 июня состоялся новый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000" (t.me/V_Zelenskiy_official)
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В пятницу, 5 июня, Украина и Россия провели второй этап масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Домой удалось вернуть 185 военных и одного гражданского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

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"Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российской неволи. И также с защитниками возвращается один гражданский", - сообщил президент.

По его словам, среди освобожденных: воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры.

Они защищали наше государство в Мариуполе и "Азовстале", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

Среди них возвращающиеся после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года.

Кто среди освобожденных

Домой возвращаются военнослужащие Вооруженных Сил Украины (в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, аэромобильных, мотопехотных и механизированных бригад, ТРО, ССО, ВСП), а также бойцы Национальной гвардии Украины (включая защитников "Азова"). Среди военных - два офицера, а также рядовые и сержанты.

Этот обмен отличался несколькими уникальными историями:

  • Участник воздушного моста: Среди спасенных есть защитник, участвовавший в уникальной вертолетной операции - воздушном мосту к заблокированной "Азовстали".
  • Возвращение отца и сына: домой возвращаются отец и сын. Они обороняли Украину в одной бригаде, а в плен попали с разницей в один день в 2022 году.

Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 26 лет (по данным омбудсмена - 27), а самому старшему - 62 года. Кроме того, для 15 военных этот июнь станет особенным, ведь они впервые за долгое время встретят свой день рождения в кругу родных.

Впереди всех эвакуированных украинцев ждет обязательное медицинское освидетельствование и неотложное лечение.

Существенную роль в организации этого обмена и возвращении украинцев на родину сыграли партнеры из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов.

Обмен пленными между Украиной и РФ

Напомним, 15 мая 2026 года состоялся первый этап обмена "1000 на 1000" по договоренностям, достигнутым при посредничестве США. Тогда было возвращено из российского плена 205 украинских защитников.

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Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Воздушных Сил, а также бойцы Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Большинство освобожденных пробыли в плену около 4 лет и были захвачены во время обороны Мариуполя. Именно продолжительность пребывания в плену стала одним из ключевых критериев формирования списков обмена.

Среди освобожденных было более 50 офицеров. Также вернулся нацгвардеец, который попал в плен на ЧАЭС.

Всего домой вернулись украинцы, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

Напомним, что в целом, по подсчетам Офиса омбудсмена, Украина вернула из плена РФ более 9 тысяч своих граждан. Среди них - сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно.

Добавим, в ГУР сообщали, что Киев ведет работу и по освобождению тех, кто оказался в российском плену еще с 2014 года. В частности в Крыму и на Донбассе.

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