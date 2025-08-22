ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Раде ответили, когда рассмотрят разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет

Пятница 22 августа 2025 19:52
UA EN RU
В Раде ответили, когда рассмотрят разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет Фото: народный депутат Федор Вениславский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет уже в сентябре.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Поскольку он сегодня зарегистрирован, есть 14 дней на внесение альтернативных, то в принципе ... сегодня 22 плюс 14, это означает, что до 5-6 сентября могут быть внесены альтернативные", - сказал Вениславский.

По его словам, если профильный комитет будет рекомендовать включить законопроект в повестку дня, то вероятно, что по крайней мере в первом чтении его проголосуют уже в сентябре.

"Я думаю, что поддержка в Раде этой инициативы точно будет, потому что уже с начала этого года идет дискуссия, что необходимо этот вопрос решить. Я лично общался с представителями многих политических сил и все эту идею поддерживают. Тем более после того, как президент анонсировал, что этот вопрос необходимо решить, я думаю, поддержка вообще должна быть", - добавил нардеп.

Выезд за границу мужчин до 22 лет

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 18 августа сказала, что до конца этой недели Кабинет министров Украины может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Уже сегодня, 22 августа, в Верховную Раду внесли законопроект №13685, который касается выезда за границу мужчин до 22 лет. Он призван исправить ряд проблем, которые сейчас есть в законодательстве относительно выезда. Народный депутат Федор Вениславский рассказал первые детали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Выезд за границу Мобилизация в Украине
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"