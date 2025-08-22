В Раде ответили, когда рассмотрят разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет уже в сентябре.

"Поскольку он сегодня зарегистрирован, есть 14 дней на внесение альтернативных, то в принципе ... сегодня 22 плюс 14, это означает, что до 5-6 сентября могут быть внесены альтернативные", - сказал Вениславский.

По его словам, если профильный комитет будет рекомендовать включить законопроект в повестку дня, то вероятно, что по крайней мере в первом чтении его проголосуют уже в сентябре.

"Я думаю, что поддержка в Раде этой инициативы точно будет, потому что уже с начала этого года идет дискуссия, что необходимо этот вопрос решить. Я лично общался с представителями многих политических сил и все эту идею поддерживают. Тем более после того, как президент анонсировал, что этот вопрос необходимо решить, я думаю, поддержка вообще должна быть", - добавил нардеп.