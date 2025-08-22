ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Раді відповіли, коли розглянуть дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років

П'ятниця 22 серпня 2025 19:52
UA EN RU
У Раді відповіли, коли розглянуть дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років Фото: народний депутат Федір Веніславський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років вже у вересні.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Оскільки його сьогодні зареєстровано, є 14 днів на внесення альтернативних, то в принципі ... сьогодні 22 плюс 14, це означає, що до 5-6 вересня можуть бути внесені альтернативні", - сказав Веніславський.

За його словами, якщо профільний комітет рекомендуватиме включити законопроект в порядок денний, то ймовірно, що принаймні в першому читанні його проголосують вже у вересні.

"Я думаю, що підтримка у Раді цієї ініціативи точно буде, тому що вже з початку цього року точиться дискусія, що необхідно це питання вирішити. Я особисто спілкувався з представниками багатьох політичних сил і всі цю ідею підтримують. Тим більше після того, як президент анонсував, що це питання необхідно вирішити, я думаю, підтримка взагалі має бути", - додав нардеп.

Виїзд за кордон чоловіків до 22 років

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський запропнував спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 18 серпня сказала, що до кінця цього тижня Кабінет міністрів України може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам у віці від 18 до 22 років.

Вже сьогодні, 22 серпня, до Верховної Ради внесли законопроєкт №13685, який стосується виїзду за кордон чоловіків до 22 років. Він покликаний виправити низку проблем, які зараз є у законодавстві щодо виїзду. Народний депутат Федір Веніславський розповів перші деталі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Виїзд за кордон Мобілізація в Україні
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"