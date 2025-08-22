У Раді відповіли, коли розглянуть дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років
Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років вже у вересні.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
"Оскільки його сьогодні зареєстровано, є 14 днів на внесення альтернативних, то в принципі ... сьогодні 22 плюс 14, це означає, що до 5-6 вересня можуть бути внесені альтернативні", - сказав Веніславський.
За його словами, якщо профільний комітет рекомендуватиме включити законопроект в порядок денний, то ймовірно, що принаймні в першому читанні його проголосують вже у вересні.
"Я думаю, що підтримка у Раді цієї ініціативи точно буде, тому що вже з початку цього року точиться дискусія, що необхідно це питання вирішити. Я особисто спілкувався з представниками багатьох політичних сил і всі цю ідею підтримують. Тим більше після того, як президент анонсував, що це питання необхідно вирішити, я думаю, підтримка взагалі має бути", - додав нардеп.
Виїзд за кордон чоловіків до 22 років
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський запропнував спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 18 серпня сказала, що до кінця цього тижня Кабінет міністрів України може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам у віці від 18 до 22 років.
Вже сьогодні, 22 серпня, до Верховної Ради внесли законопроєкт №13685, який стосується виїзду за кордон чоловіків до 22 років. Він покликаний виправити низку проблем, які зараз є у законодавстві щодо виїзду. Народний депутат Федір Веніславський розповів перші деталі.