В Раде представили госбюджет на 2023 год. Парламент "принял к сведению" документ

В Верховной Раде прошла презентация проекта государственного бюджета Украины на 2023 год. Согласно процедуре, парламент принял документ "к сведению".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Это первая стадия, которая проходит без голосования в Раде", - сообщил он.

Железняк также процитировал министра финансов Сергея Марченко, который заявил на презентации бюджета, что "мы должны быть сдержанны".

По его данным, теперь до 1 октября народные депутаты должны представить свои предложения (правки). Далее в первую неделю октября должно состояться голосование в первом чтении.

"Для ускорения диалога с международными партнерами планируется также по сокращенной процедуре пройти и подготовку ко второму этапу и окончательно принять бюджет 2023 года в целом на третьей неделе октября", - сообщил Железняк.

Основные параметры проекта госбюджета-2023

Прожиточный минимум и пенсии

Кабинет министров предлагает оставить в 2023 году без изменений размер прожиточного минимума, от которого зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат. Размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия), составит 2093 гривны.

Минимальная зарплата

Кабмин хочет ставить в 2023 году прежний размер минимальной зарплаты. Она составит 6700 гривен. По прогнозу правительства, в 2023 году средняя зарплата составит 18508 гривен, реальная вырастет на 1,0%.

Зарплаты бюджетников

Правительство предлагает не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году. Не будет повышения и до конца текущего года.

Цены в Украине

По прогнозу правительства, в 2023 году ценовая динамика на потребительском рынке будет формироваться под действием разнонаправленных факторов. В результате цены в Украине вырастут на 30%.

Курс доллара

Согласно прогнозу правительства, среднегодовой курс будет держаться в районе 42,2 гривны за доллар. Но до конца 2023 года он может подняться до 50 гривен.

Больше денег на оборону, меньше на социалку

Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает увеличение расходов на оборону. На здравоохранение и социальную защиту расходы уменьшатся.

Расходы на оборону возрастут на 37,5% до 870 млрд гривен. Расходы на общественный порядок, безопасность и судебную власть снизятся на 1% до 287,7 млрд гривен.

В то же время расходы на здравоохранение сократятся на 10,3% до 173,7 млрд гривен, на духовное и физическое развитие - на 49,% до 10,6 млрд гривен, на образование - на 10,3% до 64,6 млрд гривен, на социальную защиту и социальное обеспечение - на 6,3% до 409,0 млрд гривен.

Доходы и расходы

В проект закладывается общая сумма доходов в 1 трлн 279 млрд гривен, что на 17,6% меньше, чем в 2022 году (1 трлн 553 млрд гривен).

Согласно проекту госбюджета, общие расходы в 2023 году составят 2 трлн 514 млрд гривен, что на 4,5% меньше, чем в 2022 году (2 трлн 633 млрд гривен).

Правительство ожидает, что номинальный ВВП составит 6 трлн 399 млрд гривен, реальный ВВП вырастет на 4,6%.

Государственный долг

Кабинет министров предлагает установить на конец 2023 года предельный размер госдолга в сумме 6 трлн 406 млрд гривен, что на 76% больше, чем в 2022 году (3 трлн 645 млрд гривен). Госдолг может превысить 100% ВВП Украины.