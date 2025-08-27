Выезд за границу для мужчин до 22 лет: появился текст постановления с правилами

Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Правила касаются также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Изменения заработают уже завтра (на следующий день после официального опубликования постановления).

"В случае введения на территории Украины военного положения, ограничение пересечения государственной границы не распространяется на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет (включительно), кроме случаев, определенных пунктом 2 настоящих Правил", - указано в тексте документа.

Как будет работать разрешение на выезд 18-22 летних

С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Из-за этого мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имели права покидать страну, за исключением отдельных категорий.

Теперь же возраст разрешенных для выезда граждан расширяется: возможность беспрепятственного пересечения границы получили мужчины от 18 до 22 лет включительно.

В то же время для определенных категорий ограничения остаются в силе. Речь идет о тех, кто занимает должности в органах государственной власти или местного самоуправления - они, как и раньше, смогут выезжать только в командировки.

При пересечении границы мужчины 18-22 лет, как и другие категории, которым разрешен выезд из страны, обязаны иметь при себе не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ (в бумажном или электронном виде). Документы необходимо предъявлять в пунктах пропуска по требованию работника ГПСУ.

Что предшествовало изменениям

Ранее велись дискуссии вокруг вопроса о выезде молодых украинцев. Спикер ВРУ Руслан Стефанчук еще в июле отмечал, что мужчины 18-22 лет фактически не подлежат мобилизации, однако были ограничены в праве выезда за границу.

В свою очередь 12 августа 2025 года во время Украинского молодежного форума президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству и военным разработать упрощенный порядок для этой возрастной категории.

По его убеждению, это позволит сохранить связь молодежи с государством и предоставить больше возможностей для образования.

Как объяснял в комментарии РБК-Украина нардеп от фракции "Слуга Народа" Федор Вениславский, из-за ограничений молодежи украинцы, которые стремятся учиться за рубежом, не имели такой возможности и были вынуждены искать полулегальные пути для выезда. Именно для устранения этих барьеров, по его словам, и была выдвинута соответствующая инициатива.