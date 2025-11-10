ua en ru
Количество украинцев, ищущих убежища в ЕС, выросло почти наполовину

Евросоюз, Понедельник 10 ноября 2025 15:44
UA EN RU
Количество украинцев, ищущих убежища в ЕС, выросло почти наполовину Фото: мужчин среди искателей убежища в ЕС впервые больше, чем женщин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В сентябре 2025 года Евросоюз одобрил наибольшее количество заявлений о предоставлении украинцам временной защиты за последние два года. В частности, одобрено 79 205 заявлений, что на 49% превышает августовский показатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Издание пишет, что, согласно данным Евростата, стремительный рост заявлений на получение временной защиты связан с разрешением украинского правительства на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

В результате демографический состав украинских беженцев существенно изменился:

  • в сентябре доля совершеннолетних мужчин среди беженцев выросла до 47%;
  • мужчин впервые стало больше, чем женщин (их доля составляла 31%);
  • доля несовершеннолетних составила 22%.

По состоянию на конец сентября в странах Евросоюза находилось 4,3 миллиона украинцев со статусом временной защиты. Он предоставляется гражданам, которые не могут немедленно вернуться в свою страну, в соответствии с Директивой ЕС о временной защите, которую впервые применили после полномасштабного вторжения РФ.

Совет ЕС продлил специальный статус защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Больше всего граждан Украины ищут защиты в Германии - 1,2 миллиона (28% от общего количества). Чуть меньше в Польше - миллион человек (23,5%).

Напомним, правительство Ирландии уменьшило период проживания новоприбывших украинцев в предоставленном государством жилье с 90 до 30 дней. Это решение принято для того, чтобы обеспечить местами всех, кто прибывает в страну в поисках защиты.

РБК-Украина ранее писало, что Германия закрывает крупнейший центр для украинских беженцев, откуда уже выселяют людей. Он расположен в Берлине, на территории бывшего аэропорта "Тегель".

