Мерц обратился к Зеленскому из-за украинцев в Германии: молодежь нужна на родине

Берлин, Четверг 13 ноября 2025 21:26
Мерц обратился к Зеленскому из-за украинцев в Германии: молодежь нужна на родине Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Германии наблюдается приток молодых украинцев после того, как Киев разрешил выезд из страны мужчинам до 22 лет.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.

"Я попросил президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) обеспечить, чтобы молодые мужчины из Украины не прибывали в Германию в постоянно растущем количестве, а служили в своей стране. Они нужны там", - отметил Мерц по итогам переговоров с Зеленским.

Выезд за границу для мужчин

Напомним, украинским мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещен выезд из Украины с начала полномасштабного вторжения России.

Но в августе Кабмин сделал исключение и разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из Украины.

Как отметил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, выезжать за границу молодым мужчинам разрешают только в том случае, если у них есть военно-учетный документ наряду с паспортом.

На этом фоне количество украинцев, которые выезжают из страны, увеличилось.

В частности, газета Bild писала о том, что в Германии резко выросло количество заявок от украинцев на получение защиты - теперь их 1000 в неделю вместо 100, как это было раньше.

На этом фоне некоторые немецкие чиновники начали призывать к ужесточению миграционной политики.

Также Германия начала сокращать выплаты для украинцев, которые прибыли в страну после 1 августа.

При этом 10 ноября появились данные Евростата, согласно которым количество украинцев, которые ищут убежище в Евросоюзе, резко возросло.

