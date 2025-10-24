ua en ru
Германия требует ограничить приток молодых украинцев

Германия, Пятница 24 октября 2025 06:15
Германия требует ограничить приток молодых украинцев Иллюстративное фото: Германия требует ограничить приток молодых украинцев (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Германии усиливаются политические споры вокруг наплыва молодых украинцев, прибывающих после смягчения выезда из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию немецкого издания Bild.

После того как Киев в конце августа отменил запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, Германия столкнулась с резким ростом заявок на получение защиты — с примерно 100 до тысячи в неделю.

Такая динамика вызвала обеспокоенность региональных властей, особенно в Баварии, где усиливаются призывы к ужесточению миграционной политики.

По данным местных СМИ, власти региона считают, что нынешняя ситуация требует немедленного вмешательства Берлина и Евросоюза, чтобы Украина изменила правила выезда для мужчин призывного возраста.

В противном случае, утверждают в правительстве Баварии, усиливается риск, что трудоспособные граждане будут оставлять страну вместо того, чтобы участвовать в ее защите.

Политические требования Баварии

Баварские власти призывают ужесточить контроль за приездом молодых украинцев и сократить объем социальной помощи, предоставляемой гражданам призывного возраста.

По мнению представителей региона, Германия должна одновременно сохранять поддержку Украины оружием и гуманитарной помощью, но ожидать, что мужчины также будут защищать свою страну.

Кроме того, предлагается увеличить количество отказов по заявкам на защиту и создать специальные центры для депортации.

Такие предложения становятся частью более широкой дискуссии внутри страны о перераспределении нагрузки на социальную систему.

Украинцы в Германии: статистика и планы

С момента начала полномасштабного вторжения России в Германию прибыли более 1,2 миллиона украинцев. Из них около половины считаются трудоспособными, но работу нашли лишь немногие.

При этом украинские беженцы сразу получают гражданскую помощь, тогда как другие мигранты — лишь после рассмотрения заявки на убежище.

В коалиционном соглашении правительства ФРГ предусмотрено изменение этой системы: новые прибывшие украинцы должны получать только базовую помощь по предоставлению убежища — 441 евро вместо 563.

Однако реализация этого решения заморожена из-за разногласий между ведомствами, прежде всего в Министерстве внутренних дел.

Пока на уровне Берлина продолжаются споры, представители ХДС и ХСС требуют отменить действующие преференции для украинцев.

Политики из Баварии, в частности, настаивают на пересмотре европейских директив, которые позволяют украинским гражданам беспрепятственно оставаться в ЕС.

Напоминаем, что в Евросоюзе признали, что идея создания полностью защищенной "стены дронов" вдоль восточной границы останется нереализуемой. По мнению экспертов, проект оказался чрезмерно амбициозным и требует ресурсов, которыми союз не располагает, поэтому странам ЕС рекомендуется не возлагать чрезмерных надежд на эту инициативу.

Отметим, что в Германии выявили сотни человек, которые получили статус временной защиты, представившись гражданами Украины, однако при проверке оказалось, что они обладают паспортами других государств.

