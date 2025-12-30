Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично

В случае возможности разговора с российским диктатором Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский поднял бы вопрос территорий и причины войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства сказал в интервью телеканалу Fox News .

Отвечая на вопрос, о чем говорил бы с Путиным, Зеленский отметил, что уже поднимал эту тему в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"Я считаю, что это важно. И говорил об этом президенту Трампу. Вопрос территорий, вопрос причин этой войны, почему он оккупирует нас", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что не имеет желания общаться с Путиным, поскольку считает его врагом, однако допускает такой разговор из соображений безопасности.

"Я думаю, это было бы полезно поговорить с ним (Путиным), не потому что я хочу. Я не хочу говорить с ним. Он для меня враг. Но я считаю важно поговорить с ним только по одной причине - мы должны понять, мы не хотим третьей мировой войны от России", - сказал Зеленский.

В то же время президент отметил полное отсутствие доверия между сторонами.

"Я не доверяю ему и не буду. И он не доверяет мне, это понятно. И в этом проблема", - добавил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что убежден: настоящей целью российского диктатора была полная оккупация Украины.

"Я думаю, что его целью была оккупация всей нашей территории, всей страны. И я действительно хочу услышать и увидеть, что он не придет снова", - подытожил президент.