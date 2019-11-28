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У Раді з'явився текст змін до закону "Про судоустрій і статус суддів"

Новини » Політика     28.11.2019 - 12:21
У Раді з'явився текст змін до закону "Про судоустрій і статус суддів"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни уряд хоче внести у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки

У Верховній раді з'явився текст законопроекту Кабінету міністрів №2484 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законом про кримінальні проступки запроваджено поняття "кримінальні правопорушення". Так, до кримінальних правопорушень віднесено усі кримінально-карані діяння, які поділяються на злочини та кримінальні проступки. Таким чином, змінами до законодавства про кримінальну відповідальність термін "злочин" замінено терміном "кримінальні правопорушення" у відповідних випадках.

"Проектом закону пропонується внести зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", замінивши слово "злочин" словами "кримінальне правопорушення", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 21 листопада Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №2484 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів", але спочатку текст документа був відсутній на сайті ВР.

Так, Кабмін також вніс до Ради три законопроекти про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, Податковий, Митний та Бюджетний кодекси у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

Даний закон був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі прописано, що він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Слід зазначити, парламенту пропонують відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Зокрема, законопроект, поданий народними депутатами, пропонує відстрочку введення інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року.

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