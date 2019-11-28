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В Раде появился текст изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей"

Новости » Политика     28.11.2019 - 12:21
В Раде появился текст изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей"
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения правительство хочет внести в связи с принятием закона об уголовных проступках

В Верховной раде появился текст законопроекта Кабинета министров №2484 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законом об уголовных проступках введено понятие "уголовные правонарушения". Так, к уголовным правонарушениям отнесены все уголовно-наказуемые деяния, которые делятся на преступления и уголовные проступки. Таким образом, изменениями в законодательство об уголовной ответственности термин "преступление" заменен термином "уголовные правонарушения" в соответствующих случаях.

"Проектом закона предлагается внести изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", заменив слово "преступление" словами "уголовное правонарушение", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 21 ноября Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №2484 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений", но сначала текст документа отсутствовал на сайте ВР.

Так, Кабмин также внес в Раду три законопроекта об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы в связи с принятием закона об уголовных проступках.

Данный закон был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. В документе прописано, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Следует отметить, парламенту предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. В частности, законопроект, поданный народными депутатами, предлагает отсрочку введения института уголовных проступков до 1 января 2021 года.

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