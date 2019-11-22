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Кабмін пропонує Раді внести зміни в закон "Про судоустрій і статус суддів"

Новини » Політика     22.11.2019 - 11:11
Кабмін пропонує Раді внести зміни в закон "Про судоустрій і статус суддів"
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни уряд хоче внести у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №24844 "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Відповідний проект був зареєстрований у парламенті 21 листопада. Текст документа поки відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Кабмін також вніс в Раду три законопроекти про зміни до закону про Вищий антикорупційний суд, Податковий і Митний кодекси у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

Даний закон був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі прописано, що він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 квітня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про нову класифікацію кримінальних порушень, при цьому Рада його схвалила ще в 2018 році.

Слід зазначити, Раді пропонують відкласти набуття чинності закону про кримінальні проступки. Зокрема, законопроект, поданий народними депутатами, пропонує відстрочку введення інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року.

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