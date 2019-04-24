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Опубліковано закон про кримінальні проступки

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 13:15
Опубліковано закон про кримінальні проступки
Ілюстративне фото (УНІАН)

Закон набуде чинності з січня 2020 року

Закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" у середу, 24 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію.

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Опубліковано закон про кримінальні проступки

Документом визначається, що кримінальний проступок є діянням (дією чи бездіяльністю), за вчинення якого передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 тис. гривень) або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Водночас злочини поділяються залежно від строку покарання у вигляді позбавлення волі та розміру штрафу: тяжкі та особливо тяжкі.

Підкреслимо, закон передбачає, що керування транспортом у стані сп’яніння визначається як кримінальний проступок. За нього встановлюється покарання у вигляді штрафу 17-34 тисяч гривень і заборону керувати до трьох років; а при повторному порушенні - до 51 тисячі гривень із забороною керувати від 2 до 3 років.

До кримінальних проступків пропонується віднести такі поширені злочини як некваліфіковані крадіжки, шахрайство, незаконні дії з наркотичними засобами без мети збуту, хуліганство тощо.

Нагадаємо, 22 квітня президент України Петро Порошенко підписав закон про нову класифікацію кримінальних порушень.

Як писало РБК-Україна раніше, в минулому році депутати ВР прийняли закон про кримінальні проступки: за законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" проголосували 239 парламентарів.

Додамо також, заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян заявив, що закон про кримінальні проступки дозволить розслідувати нетяжкі злочини за спрощеною процедурою, що значно розвантажить слідчих.

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