Кабмін пропонує Раді внести зміни до Податкового та Митного кодексів

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зміни пропонується внести у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроекти про внесення змін до Податкового та Митного кодексів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Відповідні проекти №2485 про внесення змін до Податкового кодексу у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" та №2486 про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з прийняттям цього ж закону були зареєстровані в Раді 21 листопада. Текст документів поки відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документів - передані на розгляд керівництву.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд вніс до Верховної ради законопроект №2483 "Про внесення змін до закону "Про Вищий антикорупційний суд" у зв'язку з прийняттям закону про кримінальні проступки.

Нагадаємо, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі прописано, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року. Так, 22 квітня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про нову класифікацію кримінальних порушень.

Додамо, в минулому році депутати ВР прийняли закон про кримінальні проступки: за законопроект №7279-д проголосували 239 парламентаріїв.

Слід зазначити, Раді пропонують відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Зокрема, законопроект, поданий народними депутатами, пропонує відстрочку введення інституту кримінальних проступків до 1 січня 2021 року.