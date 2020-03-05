У Раді відсутній механізм для швидкого звільнення голови НАБУ

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

У "Слузі народу" заявили про відсутність юридичних підстав для відставки Артема Ситника

У фракції "Слуги народу" не бачать простого та швидкого механізму для звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі відсутні юридичні підстави для звільнення Ситника.

"Наразі немає юридичного механізму, як це зробити швидко. Треба йти або шляхом аудиту, або вносити зміни до закону. Зараз розглядаються та напрацьовуються всі варіанти. Є постанова про недовіру (Ситнику - ред.), яка є юридично неграмотна, але політично має право на існування. Будемо дивитись", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше до Верховної ради внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Ініціаторами виступили 209 народних депутатів.

Голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська заявила, що представлена народними депутатами постанова про звільнення Ситника є незаконною. Під час розгляду відповідної постанови депутати не підтримали позицію голови комітету.

У свою чергу, у "Слузі народу" заявили, що внесуть свій законопроект, у якому будуть визначені підстави для звільнення керівника НАБУ.