Ситник оскаржить штраф за відпочинок у Рівненській області в ЄСПЛ

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами глави НАБУ, це єдина можливість переглянути рішення суду

Директор Національного антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) Артем Ситник заявив, що буде оскаржувати штраф за відпочинок у Рівненській області у Європейському суді з прав людини. Про це він повідомив під час прес-конференції з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницким, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це єдина можливість переглянути рішення суду.

"Я буду направляти скаргу до Європейського суду (з прав людини - ред.), тому що це єдина можливість переглянути це рішення. Я розумію, що будуть спроби тиску на мене, підписи якісь збирають у парламенті. Я не збираюся миритися з незаконними рішеннями...якщо прийде запит на оплату штрафу, я оплачу його", - заявив Ситник.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді і був визнаний винним у корупції.

Крім того, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".