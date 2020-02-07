У Раду внесли постанову про звільнення Ситника

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під відставкою Ситника підписалися 216 парламентарів

У Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) Артема Ситника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Даний проект ухвали був зареєстрований у ВР сьогодні, 7 лютого. На даний момент його текст відсутній на сайті. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Зазначимо, що до проекту прикріплений документ, в якому значиться, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Нагадаємо, що Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень. У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді і був визнаний винним у корупції.

Як повідомляло РБК-Україна, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

Раніше повідомлялося, що Ситник заявив, що буде оскаржувати штраф за відпочинок у Рівненській області в Європейському суді з прав людини. За його словами, це єдина можливість переглянути рішення суду.