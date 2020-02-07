ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раду внесли постанову про звільнення Ситника

Новини » Політика     07.02.2020 - 20:38
У Раду внесли постанову про звільнення Ситника
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під відставкою Ситника підписалися 216 парламентарів

У Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) Артема Ситника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Даний проект ухвали був зареєстрований у ВР сьогодні, 7 лютого. На даний момент його текст відсутній на сайті. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Зазначимо, що до проекту прикріплений документ, в якому значиться, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Нагадаємо, що Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень. У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді і був визнаний винним у корупції.

Як повідомляло РБК-Україна, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

Раніше повідомлялося, що Ситник заявив, що буде оскаржувати штраф за відпочинок у Рівненській області в Європейському суді з прав людини. За його словами, це єдина можливість переглянути рішення суду.

Україна та Німеччина планують посилювати співпрацю між парламентами Президент пропонує ВР приєднатися до другого протоколу до Гаазької конвенції
Новини України Артем СытникВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся