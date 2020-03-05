В Раде отсутствует механизм для быстрого увольнения главы НАБУ

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

В "Слуге народа" заявили об отсутствии юридических оснований для отставки Артема Сытника

Во фракции "Слуги народа" не видят простого и быстрого механизма для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в настоящее время отсутствуют юридические основания для увольнения Сытника.

"Пока нет юридического механизма, как это сделать быстро. Надо идти или путем аудита, либо вносить изменения в закон. Сейчас рассматриваются и нарабатываются все варианты. Есть постановление о недоверии (Сытнику - ред.), которое является юридически неграмотным, но политически имеет право на существование. Будем смотреть", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее в Верховную раду внесли постановление №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Инициаторами выступили 209 народных депутатов.

Председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская заявила, что представленное народными депутатами постановление обувольнении Сытника является незаконным. Во время рассмотрения соответствующего постановления депутаты не поддержали позицию главы комитета.

В свою очередь, в "Слуге народа" заявили, что внесут свой законопроект, в котором будут определены основания для увольнения руководителя НАБУ.