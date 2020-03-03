У Раді відмовилися визнати постанову про звільнення Ситника незаконною

За пропозицію проголосували лише 5 членів комітету
Члени парламентського комітету з питань антикорупційної політики не підтримали рішення про визнання незаконним депутатської постанови про звільнення Артема Ситника, директора Національного антикорупційного бюро України. Про це заявила голова комітету Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна.
Так, на засіданні комітету 3 березня депутати розглянули проект постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ № 3039.
За словами Красносільської, представлена народними депутатами постанову про звільнення Ситника є незаконною.
"Цей проект постанови ми розглядаємо в порядку антикорупційної експертизи. Головним комітетом є регламентний комітет. Пропозиція така: визнати проект постанови таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, а саме вимог закону про антикорупційне бюро", - заявила вона.
За відповідне рішення проголосували лише 5 народних депутатів серед присутніх членів комітету. Однак більшість членів комітету утрималися від голосування.
"Наостанок прохання, можливо хтось міг би назвати норму закону, на підставі якого Верховна рада могла б назвати постанову законною. Рішення з цього тоді не прийнято. Комітет не підтримав проект висновку. Це ваша позиція", - заявила Красносільська.
Нагадаємо, що 7 лютого група у Верховній раді зареєстровано постанову про звільнення з посади Артема Ситника. Ініціаторами постанови виступили 209 народних депутатів.