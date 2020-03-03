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У Раді відмовилися визнати постанову про звільнення Ситника незаконною

Новини » Політика     03.03.2020 - 16:44
У Раді відмовилися визнати постанову про звільнення Ситника незаконною
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

За пропозицію проголосували лише 5 членів комітету

Члени парламентського комітету з питань антикорупційної політики не підтримали рішення про визнання незаконним депутатської постанови про звільнення Артема Ситника, директора Національного антикорупційного бюро України. Про це заявила голова комітету Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, на засіданні комітету 3 березня депутати розглянули проект постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора НАБУ № 3039.

За словами Красносільської, представлена народними депутатами постанову про звільнення Ситника є незаконною.

"Цей проект постанови ми розглядаємо в порядку антикорупційної експертизи. Головним комітетом є регламентний комітет. Пропозиція така: визнати проект постанови таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, а саме вимог закону про антикорупційне бюро", - заявила вона.

За відповідне рішення проголосували лише 5 народних депутатів серед присутніх членів комітету. Однак більшість членів комітету утрималися від голосування.

"Наостанок прохання, можливо хтось міг би назвати норму закону, на підставі якого Верховна рада могла б назвати постанову законною. Рішення з цього тоді не прийнято. Комітет не підтримав проект висновку. Це ваша позиція", - заявила Красносільська.

Нагадаємо, що 7 лютого група у Верховній раді зареєстровано постанову про звільнення з посади Артема Ситника. Ініціаторами постанови виступили 209 народних депутатів.

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