"Слуга народу" подасть законопроект щодо звільнення директора НАБУ

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)

У законі будуть визначені підстави звільнення керівника НАБУ

Фракція "Слуга народу" подасть законопроект щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, зараз немає чітко визначених підстав для звільнення очільника НАБУ.

"Я підготував законопроект, який передбачає підстави для відставки керівника Національного антикорупційного бюро. Це притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. На сьогоднішній день немає процедури з підстав…звільнити його від обійманих ним обов’язків", - заявив Качура.

Він наголосив, що очільник НАБУ Артем Ситник наразі внесений до реєстру корупціонерів.

"Водночас, у суспільства є великий запит на справедливість. Питання у тому, що він працював всупереч системі. А зараз всі інструменти є. Навіть президент рекламував гарячу лінію НАБУ, але нічого не відбулося. Саме тому і народилась ця постанова. Це політична заява всіх народних депутатів, щоб керівник НАБУ задумався, що треба щось змінювати у своїй роботі", - додав депутат.

Нагадаємо, правоохоронний комітет Верховної ради розглянув постанову про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. За словами глави комітету Дениса Монастирського, з приводу законності даної постанови є зауваження.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого в парламент внесли постанову №3039 про звільнення Ситника.

Додамо також, Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" в Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень. У грудні 2019 року керівник НАБУ програв апеляцію в Рівненському суді і був визнаний винним у корупції.