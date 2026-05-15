Совет Украина-НАТО соберется за ужином в Швеции: что известно о встрече
На следующей неделе Совет Украина-НАТО соберется на неформальном ужине. Мероприятие пройдет в рамках встречи министров иностранных дел Альянса в Швеции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу встречи, обнародованную штаб-квартирой Альянса.
Где и когда
Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО состоится 21-22 мая в шведском городе Хельсингборз.
В первый день, 21 мая, в 17:15 по местному времени для министров организуют прием. После него - неформальный ужин для членов Совета Украина-НАТО.
Ужин устраивает министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.
На мероприятии будут присутствовать:
- король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия;
- премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
