ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Совет Украина-НАТО соберется за ужином в Швеции: что известно о встрече

20:56 15.05.2026 Пт
1 мин
Где и как пройдет следующая встреча Совета Украина-НАТО?
aimg Елена Чупровская
Совет Украина-НАТО соберется за ужином в Швеции: что известно о встрече Фото: Совет Украина-НАТО встретится в формате ужина (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

На следующей неделе Совет Украина-НАТО соберется на неформальном ужине. Мероприятие пройдет в рамках встречи министров иностранных дел Альянса в Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу встречи, обнародованную штаб-квартирой Альянса.

Читайте также: В МИД разъяснили, чем именно будет заниматься "антибаллистическая коалиция"

Где и когда

Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО состоится 21-22 мая в шведском городе Хельсингборз.

В первый день, 21 мая, в 17:15 по местному времени для министров организуют прием. После него - неформальный ужин для членов Совета Украина-НАТО.

Ужин устраивает министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

На мероприятии будут присутствовать:

  • король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия;
  • премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на завершение паузы в переговорах и активизацию американской дипломатии для сохранения жизней украинцев.

Напомним, 15 мая Совет Европы одобрил запуск спецтрибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины - 36 стран и Евросоюз уже выразили намерение присоединиться к соглашению о его создании.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Украина
Новости
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата