Рада Україна-НАТО збереться за вечерею у Швеції: що відомо про зустріч

Наступного тижня Рада Україна-НАТО збереться на неформальній вечері. Захід пройде в рамках зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Швеції.

Де і коли Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбудеться 21-22 травня у шведському місті Гельсінгборз. У перший день, 21 травня, о 17:15 за місцевим часом для міністрів організують прийом. Після нього - неформальна вечеря для членів Ради Україна-НАТО. Вечерю влаштовує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. На заході будуть присутні: король Швеції Карл XVI Густав та королева Сільвія;

прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.