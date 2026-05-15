Рада Україна-НАТО збереться за вечерею у Швеції: що відомо про зустріч
Наступного тижня Рада Україна-НАТО збереться на неформальній вечері. Захід пройде в рамках зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Швеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму зустрічі, оприлюднену штаб-квартирою Альянсу.
Де і коли
Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбудеться 21-22 травня у шведському місті Гельсінгборз.
У перший день, 21 травня, о 17:15 за місцевим часом для міністрів організують прийом. Після нього - неформальна вечеря для членів Ради Україна-НАТО.
Вечерю влаштовує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.
На заході будуть присутні:
- король Швеції Карл XVI Густав та королева Сільвія;
- прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський розраховує на завершення паузи в переговорах та активізацію американської дипломатії задля збереження життів українців.
Нагадаємо, 15 травня Рада Європи схвалила запуск спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - 36 країн та Євросоюз вже висловили намір приєднатися до угоди про його створення.