Рада Україна-НАТО збереться за вечерею у Швеції: що відомо про зустріч

20:56 15.05.2026 Пт
1 хв
Де і як пройде наступна зустріч Ради Україна-НАТО?
aimg Олена Чупровська
Рада Україна-НАТО збереться за вечерею у Швеції: що відомо про зустріч Фото: Рада Україна-НАТО зустрінеться у форматі вечері (Getty Images)
Наступного тижня Рада Україна-НАТО збереться на неформальній вечері. Захід пройде в рамках зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму зустрічі, оприлюднену штаб-квартирою Альянсу.

Де і коли

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбудеться 21-22 травня у шведському місті Гельсінгборз.

У перший день, 21 травня, о 17:15 за місцевим часом для міністрів організують прийом. Після нього - неформальна вечеря для членів Ради Україна-НАТО.

Вечерю влаштовує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

На заході будуть присутні:

  • король Швеції Карл XVI Густав та королева Сільвія;
  • прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський розраховує на завершення паузи в переговорах та активізацію американської дипломатії задля збереження життів українців.

Нагадаємо, 15 травня Рада Європи схвалила запуск спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України - 36 країн та Євросоюз вже висловили намір приєднатися до угоди про його створення.

Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії
