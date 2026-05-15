В МИД разъяснили, чем именно будет заниматься "антибаллистическая коалиция"

Фото: Украина привлечет иностранные государства к защите от баллистики

Украина стремится объединить усилия международных партнеров для создания мощного противовоздушного щита. Страна будет привлекать как можно больше государств к "антибаллистической коалиции".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в комментарии журналистам. Читайте также: В Европе начали создание "антибаллистической" коалиции, - Зеленский

Цель новой коалиции По словам дипломата, к процессу планируют привлечь страны, которые имеют соответствующие технические или промышленные возможности. Сотрудничество будет включать как научно-исследовательские разработки, так и непосредственное финансирование или изготовление антибаллистических систем. Это направление работы является одним из главных приоритетов для дипломатического ведомства. Потребность в быстром усилении противовоздушной обороны обусловлена подготовкой к будущим вызовам. Защита критической инфраструктуры В правительстве отмечают, что подготовка к следующему отопительному сезону уже началась. Главная задача - защитить украинскую генерацию и сети от будущих ударов. "Мы знаем точно, что враг будет пытаться выводить из строя наши энергетические объекты. Поэтому это нужно делать как можно скорее", - подчеркнул Евгений Перебийнис.