Украина ждет конца паузы в переговорах при лидерстве дипломатии США, - Зеленский

00:08 15.05.2026 Пт
1 мин
Как вернуть США за стол переговоров и спасти жизни? Президент озвучил ключевые ожидания
aimg Екатерина Коваль
Украина ждет конца паузы в переговорах при лидерстве дипломатии США, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американского аналитического центра Hudson Institute. Он проинформировал их о последствиях последних российских обстрелов и призвал к активизации американской дипломатии в переговорном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Что обсуждали

На встрече речь шла о сотрудничестве с Конгрессом США, дипломатической работе для достижения "достойного мира" и важности активного участия США в переговорах.

Зеленский отметил необходимость укрепления украинской ПВО на фоне продолжающихся российских ударов.

Президент выразил благодарность США и американскому обществу за поддержку Украины и отметил, что рассчитывает на завершение паузы в переговорах и активизацию дипломатии - для сохранения жизней украинцев и восстановления безопасности в Европе.

Российские оккупанты в течение длительной массированной атаки выпустили по Украине более 1500 дронов и 56 ракет. В ответ президент Владимир Зеленский поручил Силам обороны и специальным службам подготовить адекватный ответ на этот удар.

В то же время в Европе началось создание "антибаллистической коалиции". Украина ожидает усиления защиты неба благодаря этой инициативе, а также новым шагам в рамках программы PURL, которые должны заработать уже к началу лета.

