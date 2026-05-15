Украина ждет конца паузы в переговорах при лидерстве дипломатии США, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американского аналитического центра Hudson Institute. Он проинформировал их о последствиях последних российских обстрелов и призвал к активизации американской дипломатии в переговорном процессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
Что обсуждали
На встрече речь шла о сотрудничестве с Конгрессом США, дипломатической работе для достижения "достойного мира" и важности активного участия США в переговорах.
Зеленский отметил необходимость укрепления украинской ПВО на фоне продолжающихся российских ударов.
Президент выразил благодарность США и американскому обществу за поддержку Украины и отметил, что рассчитывает на завершение паузы в переговорах и активизацию дипломатии - для сохранения жизней украинцев и восстановления безопасности в Европе.
Российские оккупанты в течение длительной массированной атаки выпустили по Украине более 1500 дронов и 56 ракет. В ответ президент Владимир Зеленский поручил Силам обороны и специальным службам подготовить адекватный ответ на этот удар.
В то же время в Европе началось создание "антибаллистической коалиции". Украина ожидает усиления защиты неба благодаря этой инициативе, а также новым шагам в рамках программы PURL, которые должны заработать уже к началу лета.