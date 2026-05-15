Украина ждет конца паузы в переговорах при лидерстве дипломатии США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американского аналитического центра Hudson Institute. Он проинформировал их о последствиях последних российских обстрелов и призвал к активизации американской дипломатии в переговорном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

Что обсуждали

На встрече речь шла о сотрудничестве с Конгрессом США, дипломатической работе для достижения "достойного мира" и важности активного участия США в переговорах.

Зеленский отметил необходимость укрепления украинской ПВО на фоне продолжающихся российских ударов.

Президент выразил благодарность США и американскому обществу за поддержку Украины и отметил, что рассчитывает на завершение паузы в переговорах и активизацию дипломатии - для сохранения жизней украинцев и восстановления безопасности в Европе.