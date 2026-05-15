ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Совет Европы одобрил запуск спецтрибунала для РФ: сколько стран уже присоединились

12:54 15.05.2026 Пт
3 мин
Трибунал должен привлечь руководство РФ к ответственности за войну против Украины
aimg Татьяна Степанова
Совет Европы одобрил запуск спецтрибунала для РФ: сколько стран уже присоединились Фото: генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В пятницу, 15 мая, на заседании Комитета министров Совета Европы было принято ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Как сообщается, 36 стран и Европейский Союз выразили намерение присоединиться к новому Расширенному частичному соглашению о создании спецтрибунала для РФ.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что эти государства сделали решительный шаг к фактическому созданию спецтрибунала и признанию ответственности за агрессию против Украины.

"Спецтрибунал олицетворяет справедливость и надежду. Сейчас необходимо принять меры для выполнения этого политического обязательства, обеспечив функционирование и финансирование трибунала. Время, когда Россия будет привлечена к ответственности за свою агрессию, быстро приближается", - отметил он.

Берсе призвал страны как можно скорее завершить все необходимые национальные процедуры для присоединения к спецтрибуналу.

Трибунал будет расследовать, преследовать и судить тех, кто несет основную ответственность за преступление агрессии против Украины. Его целью является заполнение пробела в юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) и привлечет к ответственности чиновников, причастных к этому преступлению.

"Моральный фундамент Европы и мира будет восстановлен только тогда, когда преступление агрессии против Украины будет наказано. Это не вопрос прошлого. Это вопрос будущего. Вопрос восстановления общего пространства правды, справедливости и доверия", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министры Совета Европы также приветствовали очень широкую поддержку государствами Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины и призвали к дальнейшим присоединениям, чтобы обеспечить быстрое создание механизма компенсации.

Комиссия по международным претензиям является второй частью комплексного механизма компенсации, связанного с агрессивной войной России, который будет базироваться на Реестре убытков для Украины.

Реестр убытков, созданный в 2023 году, собирает и регистрирует заявления о компенсации, поданные физическими лицами, организациями и государственными органами в Украине.

На сегодняшний день к Реестру присоединились 44 государства и Европейский Союз, который уже получил более 150 000 заявлений.

Спецтрибунал для РФ

Напомним, в Европе продолжается работа над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

В июне прошлого года Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

Перед этим, 9 мая 2025 года, во Львове состоялась ключевая международная встреча, на которой министры иностранных дел десятков европейских стран вместе с представителями Совета Европы дали политический старт созданию спецтрибунала.

После этого процесс перешел в юридическую плоскость: страны начали готовить соглашения, собирать поддержку и формировать правовую базу трибунала, который планируют разместить в Гааге.

Трибунал будет иметь статус международного органа. Его работа будет базироваться на статье 8 bis Римского статута Международного уголовного суда, а также на положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.

Ожидается, что суд сможет принимать решения даже при отсутствии обвиняемых - в частности в отношении политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно заявлял, что Украина планирует юридически завершить создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже в мае. Для запуска механизма уже есть необходимое количество стран-участниц.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Совет Европы Война в Украине Спецтрибунал
Новости
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата