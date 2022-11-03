Рада приняла госбюджет на 2023 год: основные показатели

Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал данные по голосованию по фракциям и группам:

"Слуга народа" - 211 депутатов

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир"- 18

"За майбутне" - 15

"Голос" - 10

"Довира" - 16

"Восстановление Украины" - 15

Внефракционные - 10.

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Главные цифры

Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 329,3 млрд гривен, в том числе общего фонда 1 трлн 173,1 млрд гривен, специального фонда 156,1 млрд гривен.

Расходы составят 2 трлн 580,7 млрд гривен, в том числе общего фонда 2 трлн 296,5 млрд гривен, специального фонда 284,2 млрд. гривен. Предельный размер дефицита составляет 1 трлн 296,5 млрд гривен.

ВВП и инфляция

Ожидается, что номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году составит 6 трлн 279,3 млрд гривен. Реальный ВВП вырастет на 3,2% после падения на 32,0% в 2022 году.

Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28,0% после инфляции в 29,3% в 2022 году (декабрь к декабрю).

Таким образом, за два года гривна потеряет примерно две трети стоимости.

Курс доллара

В госбюджете заложен курс 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Таким образом доллар может подорожать примерно на 10 гривен (в 2022 году средний курс будет 32,3 гривен).

Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен.

В то же время бюджетный прогноз никоим образом не влияет на решение НБУ по официальному курсу.

Прожиточный минимум и минимальная пенсия

Размер прожиточного минимума в 2023 году останется без изменений. От этого показателя зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат.

С 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц вставлен в размере 2589 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет - 2272 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2833 гривны;

трудоспособных лиц - 2684 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры - 1600 гривен;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) - 2093 гривны.

Минимальная зарплата

В 2023 году минимальная зарплата повышаться не будет. Документом установлена с 1 января 2023 года минимальная заработная плата:

в месячном размере - 6700 гривен;

в почасовом размере - 40,46 гривны.

Реальная зарплата

В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста реальных зарплат на 1,4%.

Правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто в 2022 году составит 14 025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14 014 гривен).

В то же время из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022 год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.

В 2023 году средняя зарплата вырастет до 18261 гривны. Однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата вырастет всего на 1,4%.

Зарплаты бюджетников

Кабинет Министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году. Не будет повышения и до конца текущего года.

Расходы на социальную сферу

Кабинет министров планировал сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году до 405 млрд гривен по сравнению с 425 млрд гривен в текущем году. Сокращение планировалось за счет уменьшения дотаций Пенсионному фонду. В то же время, ко второму чтению расходы на ПФУ были увеличены на 38,9 млрд гривен. Таким образом, расходы на социальную сферу возрастут.

Субсидии

В государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии направят 37,9 млрд гривен, что на 9,2% меньше, чем в 2022 году.

Расходы на безопасность и оборону

В бюджете общий ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 1 трлн 141,1 млрд гривен (общий фонд - 1 трлн 6,1 млрд гривен специальный фонд - 115,0 млрд гривен, государственные гарантии - до 20 млрд гривен) или 18,2% ВВП

Государственный долг

Законом определено, что на 31 декабря 2023 предельный объем государственного долга будет составлять 6 трлн 422,7 млрд гривен и превысит номинальный ВВП.