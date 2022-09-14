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Мінімальна зарплата у 2023 році підвищуватися не буде, - проект бюджету

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Україна, Середа 14 вересня 2022 13:49
Мінімальна зарплата у 2023 році підвищуватися не буде, - проект бюджету Фото: мінімальна зарплата у 2023 році залишиться на рівні 6700 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів пропонує залишити у 2023 році без змін розмір мінімальної зарплати. Вона становитиме 6700 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект бюджету, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Документом пропонується установити з 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату:

  • у місячному розмірі - 6700 гривень;
  • у погодинному розмірі - 40,46 гривні.

Відзначимо, за прогнозом уряду, у 2023 році середня зарплата складе 18 508 гривень, реальна зросте на 1,0%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує залишити у 2023 році без змін розмір прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір зарплат бюджетників, пенсій та соціальних виплат.

Раніше в Мінфіні заявили, що проект державного бюджету на 2023 році не передбачає збільшення мінімальної зарплати і вона залишиться на рівні 6700 гривень.

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