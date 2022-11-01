Уже не 50 гривен: Кабмин улучшил прогноз по курсу доллара в 2023 году

Кабинет министров улучшил прогноз по курсу гривны к доллару в 2023 году. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложен курс 45,8 гривен на конец года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку в проект госбюджета ( №8000 ).

"Более оптимистичные ожидания финансовой поддержки со стороны международных партнеров, которая будет способствовать поддержке платежного баланса, обусловили корректировку предположения об обменном курсе гривні к доллару США на конец года с 50 грн за доллар в предыдущем прогнозе до 45,8 грн за доллар", - говорится в документе.

При этом предположение по среднегодовому значению обменного курса осталось без изменений (42,2 грн за доллар).