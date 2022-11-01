ua ru
Вт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год

Новина українською →
Украина, Вторник 01 ноября 2022 09:15
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год Фото: зарплаты вырастут уже в следующем году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров улучшил прогноз роста реальных зарплат украинцев. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста на 1,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту госбюджета (№8000).

Правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников, брутто, в 2022 году составит 14 025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14 014 гривен).

В то же время из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022 год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.

Согласно документу, в 2023 году средняя зарплата вырастет до 18 261 гривны. Однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата вырастет только на 1,4%.

Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год

В проекте госбюджета к первому чтению был заложен рост реальной зарплаты на 1,0% до 18 508 гривен. При этом ожидалась более высокая средняя инфляция (30,6%).

Читайте РБК-Украина в Google News
Госбюджет Зарплата в Украине
NEWS
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне