Что будет с зарплатами украинцев: прогноз правительства на 2023 год

Кабинет министров улучшил прогноз роста реальных зарплат украинцев. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению заложено ожидание роста на 1,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту госбюджета ( №8000 ).

Правительство ожидает, что среднемесячная номинальная заработная плата работников, брутто, в 2022 году составит 14 025 гривен и почти не изменится по сравнению с 2021 годом (14 014 гривен).

В то же время из-за высокой инфляции (20,5%) в среднем за 2022 год скорректированная на индекс потребительских цен зарплата упадет на 16,9%.

Согласно документу, в 2023 году средняя зарплата вырастет до 18 261 гривны. Однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата вырастет только на 1,4%.