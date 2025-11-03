ua en ru
Отсрочка через ЦПАУ: сколько украинцев успели подать документы за первые два дня

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 21:17
Отсрочка через ЦПАУ: сколько украинцев успели подать документы за первые два дня Иллюстративное фото: стало известно, сколько украинцев успели подать документы в ЦПАУ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Более 5 тысяч центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) по всей Украине уже принимают заявления на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

По данным министерства, только за первые два дня обратилось более 24 тысяч военнообязанных украинцев.

Активнее всего услугой пользуются в Винницкой, Ривненской и Харьковской областях. Для ускорения обработки обращений в ЦПАУ увеличили количество работников. Среднее время обработки одного заявления составляет около 15 минут.

В ведомстве отметили, что ежедневно ЦПАУ предоставляют более 300 видов услуг, часть из которых доступна онлайн через портал "Дія". Украинцам советуют перед визитом проверить в Гиде по государственным услугам, можно ли получить отсрочку дистанционно или автоматически через сервис "Резерв+".

В Украине недавно изменили правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Главная новация - из этого процесса исключены территориальные центры комплектования (ТЦК).

Как сообщало РБК-Украина, с 1 ноября ТЦК больше не будут принимать документы от части военнообязанных. Теперь представители отдельных категорий граждан смогут подавать заявления на получение или продление отсрочки через ЦПАУ или сервис "Резерв+".

Также РБК-Украина ранее объясняло, как именно военнообязанные могут проверить, была ли их отсрочка продлена автоматически. Пользователи приложения "Резерв+" до конца октября получат соответствующее уведомление, согласно которому продление вступит в силу с 5 ноября.

Руководитель цифровых проектов Минобороны Мстислав Баник уточнил, что подача документов через ЦПАУ не влияет на действие уже предоставленной отсрочки. То есть, пока ее срок не истек, статус военнообязанного остается неизменным, а мобилизации в этот период не подлежат.

