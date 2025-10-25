ТЦК через неделю начнут "разворачивать" отдельных военнообязанных: что известно

С 1 ноября в Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации. Территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы лично.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны.

До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет исключительно через приложение "Резерв+" или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В Минобороны уточняют, что если после 1 ноября военнообязанный обратится в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.

Нововведение направлено на упрощение процесса и уменьшение нагрузки на работников территориальных центров.

Таким образом, всем, кто планирует оформить отсрочку, стоит сделать это до конца октября или подготовиться к подаче документов через "Резерв+" или ЦПАУ.