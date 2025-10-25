ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

ТЦК через неделю начнут "разворачивать" отдельных военнообязанных: что известно

Украина, Суббота 25 октября 2025 13:57
UA EN RU
ТЦК через неделю начнут "разворачивать" отдельных военнообязанных: что известно Фото: ТЦК прекратят принимать документы на отсрочку (facebook.com OOTCKSP)
Автор: Карина Левицкая, Катерина Гончарова

С 1 ноября в Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации. Территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы лично.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны.

До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет исключительно через приложение "Резерв+" или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В Минобороны уточняют, что если после 1 ноября военнообязанный обратится в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.

Нововведение направлено на упрощение процесса и уменьшение нагрузки на работников территориальных центров.

Таким образом, всем, кто планирует оформить отсрочку, стоит сделать это до конца октября или подготовиться к подаче документов через "Резерв+" или ЦПАУ.

Изменения в бронировании украинцев

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Изменения направлены на цифровизацию процесса, уменьшение бюрократии, ликвидацию очередей и минимизацию коррупционных рисков.

В целом документом предусмотрено автоматическое продление части отсрочек, переход на цифровую форму подачи заявлений и перенос бумажного документооборота в ЦПАУ.

Одним из ключевых изменений станет то, что отсрочки, которые государство может подтвердить через реестры или данные, которые не меняются со временем, будут продлеваться автоматически - без подачи заявлений, справок и походов в ТЦК.

Подробнее о том, что изменится с 1 ноября для украинцев, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее в Министерстве обороны Украины также уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
Новости
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Пострадали три района: как выглядит Киев после баллистической атаки РФ (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию