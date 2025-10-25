ТЦК через неделю начнут "разворачивать" отдельных военнообязанных: что известно
С 1 ноября в Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации. Территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы лично.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на данные Минобороны.
До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет исключительно через приложение "Резерв+" или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
В Минобороны уточняют, что если после 1 ноября военнообязанный обратится в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.
Нововведение направлено на упрощение процесса и уменьшение нагрузки на работников территориальных центров.
Таким образом, всем, кто планирует оформить отсрочку, стоит сделать это до конца октября или подготовиться к подаче документов через "Резерв+" или ЦПАУ.
Изменения в бронировании украинцев
С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Изменения направлены на цифровизацию процесса, уменьшение бюрократии, ликвидацию очередей и минимизацию коррупционных рисков.
В целом документом предусмотрено автоматическое продление части отсрочек, переход на цифровую форму подачи заявлений и перенос бумажного документооборота в ЦПАУ.
Одним из ключевых изменений станет то, что отсрочки, которые государство может подтвердить через реестры или данные, которые не меняются со временем, будут продлеваться автоматически - без подачи заявлений, справок и походов в ТЦК.
Подробнее о том, что изменится с 1 ноября для украинцев, можно узнать в материале РБК-Украина.
Ранее в Министерстве обороны Украины также уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.