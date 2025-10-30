Минобороны расширило "Резерв+": добавлена онлайн-отсрочка для родителей-одиночек

Минобороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь отсрочку от службы онлайн могут получить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Теперь получить отсрочку онлайн могут отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права.

Как получить отсрочку онлайн:

Подайте запрос в приложении "Резерв+".

Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.

В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК.

"Резерв+" позволяет получать решение прозрачно и без рисков манипуляций.

Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя.

Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.

Таким образом, в "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек. Для таких категорий: