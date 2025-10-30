Минобороны расширило "Резерв+": добавлена онлайн-отсрочка для родителей-одиночек
Минобороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь отсрочку от службы онлайн могут получить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Теперь получить отсрочку онлайн могут отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или потерял родительские права.
Как получить отсрочку онлайн:
- Подайте запрос в приложении "Резерв+".
- Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
- В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК.
"Резерв+" позволяет получать решение прозрачно и без рисков манипуляций.
Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя.
Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.
Таким образом, в "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек. Для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужья военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования.
Напомним, с 1 ноября в Украине вводят новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации.
Поэтому часть отсрочек будет продолжаться автоматически, а большинство заявлений можно будет подать онлайн через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ. ТЦК больше не будут принимать заявления.
В то же время для тех, кто не пользуется смартфоном или имеет только бумажные документы, подать заявление можно будет исключительно в ЦПАУ, который сканирует документы и передает их в ТЦК для принятия решения.