В Украине введут новые правила отсрочек от мобилизации: что изменится с 1 ноября

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Изменения направлены на цифровизацию процесса, уменьшение бюрократии, ликвидацию очередей и минимизацию коррупционных рисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

Документом предусмотрено автоматическое продление части отсрочек, переход на цифровую форму подачи заявлений и перенос бумажного документооборота в ЦПАУ.

"Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без очередей и лишних обращений. Мы убираем лишнюю бюрократию, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на мобилизационных задачах", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Ключевые изменения

Автоматическое продление отсрочек

Отсрочки, которые государство может подтвердить через реестры или данные, которые не меняются со временем, будут продлеваться автоматически - без подачи заявлений, справок и походов в ТЦК.

Автопродление касается, в частности:

людей с инвалидностью;

временно непригодных по заключению ВВК;

родителей трех и более детей;

родителей детей с инвалидностью;

мужа/жены лица с инвалидностью I-II группы;

лиц, осуществляющих уход за родителями с инвалидностью;

одиноких родителей, если второй из супругов служит;

студентов, интернов, докторантов;

научно-педагогических работников (0,75 ставки и более);

родственников погибших/пропавших без вести;

людей, освобожденных из плена, и других категорий, определенных постановлением.

Оформление онлайн в "Резерв+"

Через приложение уже можно оформить отсрочку для 9 категорий, в частности:

людей с инвалидностью, временно непригодных, родителей многодетных семей, студентов, ученых, родителей детей военнослужащих и тому подобное.

В ближайшее время онлайн-доступ будет расширен еще для двух категорий - тех, кто осуществляет уход за родителями с инвалидностью, и одиноких родителей.

Подача документов в ЦПАУ

Для тех, чья отсрочка еще не цифровизирована или кто не пользуется смартфоном, с 1 ноября заявления будут принимать ЦНАПы, а не ТЦК.

ЦПАУ только принимает и сканирует документы - решение по-прежнему принимает ТЦК.

Новый формат документов

бумажные справки с мокрой печатью - отменены;

действующим подтверждением является электронный военно-учетный документ в Резерв+;

при необходимости можно распечатать копию через "Дію", "Резерв+" или в ТЦК/ЦПАУ.

Как подать заявление с 1 ноября

80% категорий могут подать заявление через Резерв+;

альтернативный путь - ЦПАУ;

ТЦК больше не принимают заявления на отсрочку от граждан.

Как работает автопродление

Если отсрочка оформлена и подпадает под автоматическое продление, делать ничего не нужно - в "Резерв+" придет оповещение.

Если система не смогла подтвердить основание (например, изменение семейного положения или отсутствие данных в реестрах), заявитель должен обновить информацию и подать документы повторно онлайн или через ЦПАУ.

Что делать в случае отказа

Официальное решение можно получить: