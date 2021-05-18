Рада сьогодні може звільнити у відставку трьох міністрів: що відомо

Сьогодні Верховна рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути звільнення трьох міністрів . Серед них міністри інфраструктури Владислав Криклій, економіки Ігор Петрашко та охорони здоров'я Максим Степанов.

Детальніше про те, що відомо про їх звільнення - в матеріалі РБК-Україна.

Минулої п'ятниці, 14 травня, заяви про звільнення за власним бажанням подали Криклій і Петрашко. У фракції "Слуга народу" зазначили, що причиною для звільнення міністрів стала велика кількість питань як з боку президента Володимира Зеленського, так і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

При цьому за інформацією РБК-Україна, Криклій і Петрашко написали заяви після того, як їх про це попросив Зеленський.

Що стосується Степанова, то нинішній глава МОЗ відмовився йти з посади добровільно. У підсумку подання про відставку Степанова в Раду подав прем'єр-міністр. У "слузі народу" кажуть, що причиною його звільнення проблеми з контрактами з вакцинації, а також пильна увага до Міністра з боку НАБУ.

Засідання фракції

Криклій і Петрашко на вчорашнє засідання "Слуги народу" не прийшли. А ось Степанов був і отримав можливість виступити. За словами нардепа Ростислава Тістика, нинішній глава МОЗ не готовий йти у відставку.

І якщо з питання звільнення Криклія і Петрашка депутати монобільшості дійшли згоди, то по Степанову немає. Остаточно питання вирішуватиметься вже сьогодні в сесійній залі.

На кого замінять

Фракція схвалила кандидатуру чинного голови податкової Олексія Любченка на пост глави Мінекономіки. При цьому формального голосування за Любченка не було, але ніхто і не виступав проти. Також він може стати міністром економіки - першим віце-прем'єр-міністром.

Також СН підтримала керівника " Укравтодору" Олександра Кубракова на посаду голови Мінінфраструктури. За словами заступника голови фракції Євгенії Кравчук, депутати одноголосно підтримали цю кандидатуру під час голосування.

В якості приймача Степанова фракція вибрала кандидатуру головного санлікаря Віктора Ляшка.

Затвердити нових міністрів парламент може вже в четвер, 20 травня.