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Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты

Вторник 23 июля 2024 13:12
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Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров определил начало и конец нового учебного года в общей средней школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания.

Согласно постановлению правительства, учебный год в школах:

  • начнется в понедельник, 2 сентября;
  • завершится 30 июня 2025 года.

"Областным администрациям поручено обеспечить организацию процесса в зависимости от ситуации с безопасностью на той или иной территории", - добавил Шмыгаль.

Где обучение начнется в августе

В июне Министерство образования и науки (МОН) рекомендовало вузам, колледжам и училищам начать учебный год с августа, а также проводить занятия в теплые месяцы года.

В качестве примера, по словам городского головы Андрея Садового, на фоне сложной ситуации с электроснабжением, во Львове учебный год начнется уже 19 августа.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив утверждал, что первый звонок в его городе может состояться 1 или 15 августа.

Подробнее о том, в каких городах учебные заведения могут начать обучение раньше - в материале РБК-Украина "Где в Украине школы начнут обучение уже в августе: названы области".

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
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