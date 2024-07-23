ua en ru
Вт, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Силы обороны существенно повредили российский паром в порту "Кавказ", - Генштаб

Краснодарский край, Россия, Вторник 23 июля 2024 20:41
UA EN RU
Силы обороны существенно повредили российский паром в порту "Кавказ", - Генштаб Фото: российский паром "Славянин" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины во вторник, 23 июля, нанесли существенные повреждения российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня группировки сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

К тому же "Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе.

Силы обороны существенно повредили российский паром в порту &quot;Кавказ&quot;, - Генштаб

Фото: Силы обороны повредили российский паром "Славянин" в порту "Кавказ"(t.me/GeneralStaffZSU)

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 июля, в Краснодарском крае беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".

Однако ранее сообщалось, что при ударе, вероятно, был поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Краснодарский край Война в Украине Атака дронов
NEWS
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
Кабмин утвердил начало и конец учебного года в школах: известны даты
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины