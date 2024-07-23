Силы обороны существенно повредили российский паром в порту "Кавказ", - Генштаб
Силы обороны Украины во вторник, 23 июля, нанесли существенные повреждения российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"Сегодня группировки сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.
К тому же "Славянин" - третий и последний железнодорожный паром, который РФ имели в указанном регионе.
Фото: Силы обороны повредили российский паром "Славянин" в порту "Кавказ"(t.me/GeneralStaffZSU)
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 23 июля, в Краснодарском крае беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".
Однако ранее сообщалось, что при ударе, вероятно, был поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".
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