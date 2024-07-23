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Кулеба приехал в Китай и раскрыл планы на визит

Вторник 23 июля 2024 16:04
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Кулеба приехал в Китай и раскрыл планы на визит Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 23 июля, приехал в Китай. Там он планирует провести переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Instagram.

"Впереди пространные, подробные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями", - отметил Кулеба.

По его словам, также планируется обсудить двусторонние отношения между странами.

Глава украинского МИД считает, что Китаю стоит пересмотреть отношения с Украиной сквозь призму стратегических отношений с Европой, поскольку недавно Украина начала переговоры о вступлении в ЕС.

Кулеба также отметил, что это первый визит украинского высокопоставленного чиновника в Китай с начала полномасштабной войны России против Украины. Также это первый визит украинского министра иностранных дел в Китай с 2012 года.

Что предшествовало

Напомним, о планах Кулебы посетить Китай с визитом 23-25 июля писал украинский МИД еще вчера, 22 июля.

В то же время представитель МИД КНР Мао Нин уже назвала ожидания от визита украинского чиновника. По ее словам, ожидается обсуждение "консенсуса" между лидерами двух стран, который был достигнут в ходе их переговоров, а также двусторонних отношений.

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МИД Украины Китай Дмитрий Кулеба
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