Кулеба приехал в Китай и раскрыл планы на визит
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 23 июля, приехал в Китай. Там он планирует провести переговоры со своим китайским коллегой Ван И.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Instagram.
"Впереди пространные, подробные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру. Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями", - отметил Кулеба.
По его словам, также планируется обсудить двусторонние отношения между странами.
Глава украинского МИД считает, что Китаю стоит пересмотреть отношения с Украиной сквозь призму стратегических отношений с Европой, поскольку недавно Украина начала переговоры о вступлении в ЕС.
Кулеба также отметил, что это первый визит украинского высокопоставленного чиновника в Китай с начала полномасштабной войны России против Украины. Также это первый визит украинского министра иностранных дел в Китай с 2012 года.
Что предшествовало
Напомним, о планах Кулебы посетить Китай с визитом 23-25 июля писал украинский МИД еще вчера, 22 июля.
В то же время представитель МИД КНР Мао Нин уже назвала ожидания от визита украинского чиновника. По ее словам, ожидается обсуждение "консенсуса" между лидерами двух стран, который был достигнут в ходе их переговоров, а также двусторонних отношений.
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