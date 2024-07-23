Украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25 и показали эффектное видео
Украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25 в Покровском направлении. Он в паре с другим аналогичным воздушным судном пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").
Как подчеркивают в сообщении, воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили в этом месяце уже второй штурмовик Су-25.
"Благодаря точности и профессионализму наших зенитчиков сегодня российская авиация уменьшилась еще на один боевой самолет - на штурмовик Су-25. "Покровский треугольник" для российской авиации", отмечают в ОСУВ "Хортица".
Украинские защитники уничтожают авиацию РФ
Напомним, накануне на территории Донецкой области украинские воины-зенитчики сбили российский самолет "Су-25".
Также месяцем ранее вражеский штурмовой самолет Су-25 в Донецкой области уничтожили бойцы Нацгвардии.
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