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Ударит ли Россия на Пасху? В МИД ответили на тревожное предупреждение Литвы

Украина, Среда 16 апреля 2025 16:53
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Ударит ли Россия на Пасху? В МИД ответили на тревожное предупреждение Литвы Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Заявление главы МИД Литвы о возможных ударах России на Пасху, вероятно, является предположением. Однако не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел (МИД) Георгия Тихого во время брифинга.

"Что касается Пасхи. Мы видели заявления главы МИД Литвы, считаем их предположениями министра (Кястутиса, - ред.) Будриса, которого мы очень уважаем, находимся с ним в постоянном контакте. Мы расцениваем их не как анонс, а как предположение, которые он высказал с точки зрения, что если Россия наносит в принципе эти удары по Украине, то нельзя исключать ничего и на Пасху и в другие дни", - пояснил Тихий.

Он отметил, что позиция правительства и Министерства иностранных дел сходится в том, что, к сожалению, украинцы сейчас живут в ситуации, когда российские обстрелы постоянные и надо быть постоянно готовыми к ударам российских таких, как были в Сумах, в Кривом Роге, других ударов по другим городам и общинам Украины.

"К сожалению, это наша постоянная реальность, поэтому призываем граждан Украины реагировать на воздушные тревоги, не пренебрегать своей безопасностью. Понятно, что все за более чем три года привыкают к жизни условиях постоянного террора, но механическое соблюдение правил безопасности может спасти жизнь. Поэтому, пожалуйста, на Пасху и на другие все дни соблюдайте эти правила безопасности", - пояснил он.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее сегодня предупредил о возможной новой атаке России на Пасху.

По его словам, Кремль может прибегнуть к еще более жестким действиям. Он отметил, что террористическая атака на Сумы в Вербное воскресенье могла быть лишь началом более страшных атак со стороны Кремля, особенно на Пасху.

Ракетный удар по Сумам

Напомним, что 13 апреля в Вербное воскресенье российские оккупанты выпустили по Сумах две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.

Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.

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