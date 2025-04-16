Получит ли налоговая доступ к счетам украинцев: что говорят в Раде
Верховная Рада не будет поддерживать инициативы, которые предусматривают открытие банковской тайны налоговой. Любые слухи об этом фейковые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, главу комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.
Слухи в СМИ
Издание Hromadske опубликовало статью, в которой указывается, что согласно Национальной стратегии доходов Кабмина, раскрыть банковскую тайну для налоговой могут уже в этом году. Самый поздний срок - до 2027 года.
При этом Гетманцев в комментарии изданию подчеркнул, что Минфин готовит соответствующий законопроект, но он "вряд ли будет принят при текущем созыве Рады".
Telegram-каналы, ссылаясь на эту статью, начали писать о том, что банки уже в этом году могут передавать налоговой информацию о счетах украинцев.
Реакция Гетманцева
Нардеп Гетманцев, комментируя такие вбросы в сети, подчеркнул, что в его комитете нет даже законопроекта об открытии банковской тайны налоговой.
"И нет, до конца этого созыва никаких шансов принять это решение нет. Не верьте фейкам", - подчеркнул он.
За какие переводы не надо платить налоги
Напомним, ранее Гетманцев объяснял, что денежные переводы между родственниками не облагаются налогом.
Также доходом не является возврат долга, поэтом при таких переводах платить налог не нужно.
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