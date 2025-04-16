Дания направит солдат в Украину, но не для миротворческой миссии

Дания планирует отправить в Украину своих военных. Но это не миротворческая операция, датские солдаты прибудут для обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего сухопутными войсками Дании генерал-майора Петера Бойсена в интервью TV 2.

По его словам, в Украину планируют отправить несколько команд датских военных. Солдаты прибудут без оружия и будут из разных родов войск.

Командующий армией Дании особенно заинтересован в опыте использования беспилотников на войне.

"За 42 года моей службы в Вооруженных силах я еще не видел, чтобы события развивались так быстро", - сказал генерал-майор, который наблюдал за тренировками разведывательного полка с новыми ударными беспилотниками, подобными тем, что используются на фронте в Украине.

За последние месяцы Бойсен дважды посещал Украину. Теперь он хочет отправить на обучение в Украину датских солдат.

Количество военных, которые поедут в Украину, не установлено, курсы тоже окончательно не определены. По словам командующего, планируется, что и инструкторы, и солдаты пройдут курсы продолжительностью от одной до двух недель, которые начнутся, вероятно, уже этим летом.

"Мы отправляем несколько команд, чтобы из первых уст посмотреть, какой опыт получили украинцы. Поэтому приезжайте и получите этот опыт", - отметил Бойсен.

Он добавил, что солдаты не едут, чтобы участвовать в боевых действиях, а только для получения опыта по приглашению командующего украинской армии. Датские военные будут размещены далеко от фронта, ближе к учебному центру на западе Украины.

"Они должны проходить обучение вдали от линии фронта, например, во Львове на западе Украины. И если произойдет ракетная атака, украинцы имеют действительно хорошие системы предупреждения и хорошие укрытия. Я сам провел время в одном из них в Киеве", - подчеркнул командующий.

Реакция России

Посольство России в Копенгагене возмутилось тем, что Дания планирует отправить солдат на тренировки в Украину.

"Направление датских военнослужащих в Украину, в том числе для изучения боевого опыта, втягивает Данию все глубже и глубже в конфликт в Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию", - говорится в письменном комментарии посла Владимира Барбина.