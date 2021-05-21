Рада призначила трьох нових міністрів, Козака оголосили в розшук, а Зеленський дав прес-конференцію: новини за 20 травня

Верховна рада призначила трьох нових міністрів, президент Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію, Служба безпеки України оголосила в розшук народного депутата Тараса Козака. Детальніше про те, що сталося в четвер, 20 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Рада призначила трьох нових міністрів

Верховна рада підтримала подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо призначення нового міністра охорони здоров'я. Ним став головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також новими міністрами призначені Олександр Кубраков (міністр інфраструктури) та Олексій Любченко (віце-прем'єр і глава Мінекономіки).

Боротьба з олігархами, Донбас, Путін: про що говорив Зеленський на прес-конференції

Прес-конференція президента Володимира Зеленського відбулася в четвер, 20 травня, в Києві. Протягом майже трьох годин глава держави відповідав на запитання журналістів.

Детальніше про основні заяви Зеленського - в матеріалі РБК-Україна

Козака оголосили в розшук. Його підозрюють у держзраді

Служба безпеки України оголосила народного депутата Тараса Козака у розшук. Його розшукують у справі про державну зраду і спробу розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Також 20 травня сьогодні стало відомо, що Печерський райсуд Києва дозволив Службі безпеки затримати Козака.

Військовий кабінет Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа

Військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа. Там зазначили, що ХАМАС максимально ослаблений, йому нанесені серйозні удари.

Відзначається, що засідання кабінету з питань безпеки Ізраїлю тривало 3 години. Його учасники одноголосно проголосували за одностороннє припинення вогню. Початок перемир'я призначили на 21 травня з 02:00 за місцевим часом (збігається з київським).

Всі схвалені вакцини ефективні проти всіх відомих варіантів COVID, - ВООЗ

Офіційно затверджені вакцини проти COVID-19 ефективні проти всіх відомих варіантів коронавірусу, включаючи той, що підживлює поточну хвилю в Індії. Боротися із новими варіантами коронавірусу можна із тими самими методами, що й проти класичного.

Про це заявив 20 травня директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ганс Клюге.

Антициклон принесе в Україну тепло до +25 і витіснить грози: синоптики дали прогноз

Погода в Україні завдяки впливу антициклону Vesna, який рухається із заходу і витісняє циклон, забезпечить у п'ятницю, 21 травня, теплу синоптичну обстановку переважно без опадів. Грозові дощі можуть бути тільки місцями в центральних регіонах.