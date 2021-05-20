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Військовий кабінет Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа

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Єрусалим, Четвер 20 травня 2021 22:44
Військовий кабінет Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа Фото: ізраїльська армія (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа. Там зазначили, що ХАМАС максимально ослаблений, йому нанесені серйозні удари.

Про це повідомило видання Times of Israel.

Відзначається, що засідання кабінету з питань безпеки Ізраїлю тривало 3 години. Її учасники одноголосно проголосували за одностороннє припинення вогню. Очікується, що перемир'я почнеться 21 травня з 02:00 за місцевим часом (збігається з київським).

Представник Міноборони Ізраїлю, який проводив брифінг за підсумками засідання, повідомив, що в операції в Секторі Газа досягнуті всі цілі. "ХАМАС зупинений, йому завдано серйозних ударів", - уточнив він.

За даними телестанції Sky News, рух ХАМАС погодилося на перемир'я з Ізраїлем за посередництва Каїра.

Нагадаємо, вдень 20 травня в ЗМІ з'явилися повідомлення про готовність Ізраїлю припинити операцію в Секторі Газа. Для цього ізраїльський уряд звернулося до єгипетського посередника. При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинських угруповань будуть посилені.

Увечері 21 травня стало відомо про телефонну розмову президентів США і Єгипту Джо Байдена і Абделя Фаттаха ас-Сісі. Зазначалося, що лідери обговорили конфлікт Ізраїлю з радикальними палестинськими угрупованнями. В ході бесіди Байден попросив ас-Сісі вплинути на ХАМАС.

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями почалася 10 травня. Число загиблих перевищила 200 осіб. За цей час по ізраїльській території випустили понад 4 тисяч ракет з Сектора Газа, Західного берега Йордану і Лівану. У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдавала ракетні удари і застосовувала авіацію. Кілька днів тому палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт у Ейлата.

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