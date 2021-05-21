Рада назначила трех новых министров, Козака объявили в розыск, а Зеленский дал пресс-конференцию: новости за 20 мая

Верховная рада назначила трех новых министров, президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата Тараса Козака. Подробнее о том, что произошло в четверг, 20 мая, - в материале РБК-Украина.

Рада назначила трех новых министров

Верховная рада поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также новыми министрами назначены Александр Кубраков (министр инфраструктуры) и Алексей Любченко ( вице-премьер и глава Минэкономики)

Борьба с олигархами, Донбасс, Путин: о чем говорил Зеленский на пресс-конференции

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского состоялась в четверг, 20 мая, в Киеве. В течение почти трех часов глава государства отвечал на вопросы журналистов.

Подробнее об основных заявлениях Зеленского - в материале РБК-Украина.

Козака объявили в розыск. Его подозревают в госизмене

Служба безопасности Украины объявила народного депутата Тараса Козака в розыск. Его разыскивают по делу о государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Также 20 мая стало известно, что Печерский райсуд Киева разрешил Службе безопасности задержать Козака.

Военный кабинет Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа

Военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа. Там отметили, что ХАМАС максимально ослаблен, ему нанесены серьезные удары.

Отмечается, что заседание кабинета по вопросам безопасности Израиля продолжалось 3 часа. Его участники единогласно проголосовали за одностороннее прекращение огня. Перемирие назначили на 21 мая с 02:00 по местному времени (совпадает с киевским).

Все одобренные вакцины эффективны против всех известных вариантов COVID, - ВОЗ

Официально утвержденные вакцины против COVID-19 эффективны против всех известных вариантов коронавируса, включая тот, что подпитывает текущую волну в Индии. Бороться с новыми вариантами коронавируса можно с теми же методами, что и против классического.

Об этом заявил 20 мая директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге.

Антициклон принесет в Украину тепло до +25 и вытеснит грозы: синоптики дали прогноз

Погода в Украине благодаря влиянию антициклона Vesna, который движется с запада и вытесняет циклон, обеспечит в пятницу, 21 мая, теплую синоптическую обстановку преимущественно без осадков. Грозовые дожди могут быть только местами в центральных регионах.