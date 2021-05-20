Любченко став міністром економіки і віце-прем'єром: що про нього відомо

Олексій Любченко призначений першим віце-прем'єром - міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. Відповідне рішення прийняла Верховна рада на засіданні 20 травня. Нинішній глава Державної податкової служби змінить на посту Ігоря Петрашка після його відставки.

Що відомо про нового віце-прем'єр-міністра та голову Мінекономіки - в матеріалі РБК-Україна.

Олексій Любченко - віце-прем'єр і глава Мінекономіки

Більше року Олексій Любченко займав посаду керівника Державної податкової служби. Раніше працював в органах податкової адміністрації в регіонах, був радником керівника Державної фіскальної служби. З 2015 року до 2020-го працював на посаді віце-президента агропромислової компанії ПАТ "Украгрохімхолдинг".

На засіданні Верховної ради в четвер, 20 травня, нардепи проголосували за призначення Олексія Любченка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки. Подання про його кандидатуру на цю посаду вніс до парламенту глава Кабміну Денис Шмигаль.

Біографія

Олексій Миколайович Любченко родом з села Орловець Черкаської області. Народився 21 вересня 1971 року. Здобув вищу освіту в Київському державному економічному університеті за спеціальністю "економічне і соціальне планування". З 2007 року - доктор економічних наук.

До вступу до університету Олексій Любченко в 1987 році кілька місяців працював на Смілянському машинобудівному заводі підсобним робітником. Протягом року після закінчення навчання був експертом програми "Макроекономіка" в київському Центрі ринкових реформ.

Кар'єра на держслужбі і в бізнесі

У 1994 році Любченко повернувся до Сміли і отримав посаду старшого економіста в Смілянській міськраді. У наступні кілька років працював керівником відділу комунальної власності та підприємництва, а в 1998 став заступником міського голови і заступником начальника управління економіки Черкаської ОДА.

Олексій Любченко обіймав посаду заступника глави Державної податкової адміністрації Кіровоградської області в 1999 році. У 2003-2005 рр - голова Податкової адміністрації Черкаської області. Потім протягом 4-х років працював на посаді заступника голови Кіровоградської ОДА.

З 2009 року по червень 2011-го Любченко був заступником голови Державної податкової адміністрації України. Пізніше очолював Департамент оподаткування юридичних осіб.

У 2012-2014 рр - займав посаду першого віце президента ПАТ "Украгрохімхолдинг" (виробництво мінеральних добрив, вирощування сільгоспкультур). Також в цей період Любченко був помічником народного депутата Верховної ради VII скликання, самовисуванця по округу №198 Черкаської області Віктора Тимошенка.

У 2014-2015 рр Любченко був радником голови Державної фіскальної служби, а з 2015-го до 2020 знову займав посаду віце-президента "Украгрохолдінга".

29 квітня 2020 року кандидатуру Олексія Любченка на посаду керівника ДПС затвердили за результатами конкурсу з 9 претендентів. 14 квітня 2021 року Кабмін перепризначив його головою Податкової служби України ще на 5 років.

Олексій Любченко в своїй декларації за 2020 рік вказав суму доходу 593 тисяч гривень, з них заробітна плата в ДПС - 525 тисяч грн, ще 67 тисяч гривень - зарплата в "Украгрохімхолдинг". Разом з дружиною володіє чотирма квартирами: в Черкасах і Смілі і двома в столиці, а також земельною ділянкою в Кіровоградській області на 43,8 тисяч кв.м. На дружину зареєстровано авто Land Rover Evoque 2013 року вартістю 910 тисяч гривень.

Любченко став главою Мінекономіки після Ігоря Петрашка

18 травня на позачерговому засіданні ВР 280 народних депутатів проголосували за відставку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка.

14 травня в парламент надійшла його заява про звільнення за власним бажанням. Ігор Петрашко очолював міністерство з березня 2020 року.

Як розповіли в Офісі президента, приводом для відставки Петрашко став "дефіцит ініціатив, в тому числі в питаннях захисту української промисловості і підприємців під час коронакризи, а також претензії з боку парламентаріїв щодо недостатньої комунікації з міністерством.