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Більше не глава "Укравтодору". Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури

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Київ, Четвер 20 травня 2021 11:53
Більше не глава "Укравтодору". Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури Фото: глава МІУ Олександр Кубраков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада призначила нового міністра інфраструктури. Ним став нинішній глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 284 нардепа. Відразу після призначення міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Що відомо про новопризначеного главу МІУ

Кубраков отримав освіту маркетолога в Київському національному економічному університеті, також навчався на короткостроковій програмі в Школі управління ім. Дж. Кеннеді (Гарвард, США).

У 2011 році був радником мера Києва. Спочатку - Олександра Попова. Після перемоги на виборах у червні 2014 року - Віталія Кличка. Кубраков став його радником з IT.

У 2015 році Кубраков покинув КМДА. Він став керівником проектного офісу в Міністерстві юстиції (2015-2016 роки), а з 2016 року протягом трьох років очолював сектор телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

Так, у 2019 році під №30 пройшов до Верховної ради за виборчим списком партії "Слуга народу". У листопаді того ж року він виграв конкурс на посаду глави "Укравтодору" після звільнення Славоміра Новака і склав депутатський мандат.

Вчора глава уряду Денис Шмигаль вніс подання на призначення трьох міністрів на вакантні посади.

Верховна рада раніше звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури.

Нардепи також звільнили главу Міністерства розвитку економіки Ігоря Петрашка.

Глави МІУ і Мінекономіки самі написали заяви на звільнення, а ось главу МОЗ Максима Степанова Рада відправила у відставку на прохання прем'єра.

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